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亚洲 | 2012年 2月 15日 星期三 06:48 BJT

全球外汇市场2月15日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

-- - 欧元集团在布鲁塞尔举行会议.

0630 - 法国第四季国内生产总值(GDP).

0700 - 德国第四季GDP初值.

0900 - 意大利第四季GDP.

0930 - 英国公布1月请领失业金人数、按照ILO计算的失业率、12月平均周薪.

1000 - 欧元区12月欧元区贸易收支、第四季GDP初值.

1000 - 瑞士2月ZEW投资者信心指数.

1030 - 英国央行公布通胀报告.

1200 - 美国公布一周抵押贷款指数.

1330 - 美国纽约联邦储备银行2月制造业指数.

1400 - 美国12月整体资本流动/12月外资购买美国公债.

1415 - 美国1月工业产出及产能利用率.

1415 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表演说.

1500 - 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)2月房价指数.

1500 - 美国财政部长盖特纳在众议院筹款委员会就"白宫2013财年预算案"发表证词.

1600 - 美国劳工部公布2007-11年消费者物价指数(CPI)重新计算过的经季节调整因素.

1700 - 欧洲央行执委会成员柯恩在比利时安特卫普发表演说.

1730 - 美国财政部主管金融机构的副部长Cyrus Amir-Mokri在华府发表演说.

1900 - 美国联邦公开市场委员会(FOMC)1月24-25日会议记录

2000 - 美国副财长沃林针对政府支持军人配偶就业发表演讲.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 张荻

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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