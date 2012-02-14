全球外汇市场2月15日主要消息

标题新闻：马来西亚总检察长称，检方周三将正式起诉金正男机场谋杀案中涉案的两名女性
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(除特别说明外,均为GMT时间)
-- - 欧元集团在布鲁塞尔举行会议.
0630 - 法国第四季国内生产总值(GDP).
0700 - 德国第四季GDP初值.
0900 - 意大利第四季GDP.
0930 - 英国公布1月请领失业金人数、按照ILO计算的失业率、12月平均周薪.
1000 - 欧元区12月欧元区贸易收支、第四季GDP初值.
1000 - 瑞士2月ZEW投资者信心指数.
1030 - 英国央行公布通胀报告.
1200 - 美国公布一周抵押贷款指数.
1330 - 美国纽约联邦储备银行2月制造业指数.
1400 - 美国12月整体资本流动/12月外资购买美国公债.
1415 - 美国1月工业产出及产能利用率.
1415 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表演说.
1500 - 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)2月房价指数.
1500 - 美国财政部长盖特纳在众议院筹款委员会就"白宫2013财年预算案"发表证词.
1600 - 美国劳工部公布2007-11年消费者物价指数(CPI)重新计算过的经季节调整因素.
1700 - 欧洲央行执委会成员柯恩在比利时安特卫普发表演说.
1730 - 美国财政部主管金融机构的副部长Cyrus Amir-Mokri在华府发表演说.
1900 - 美国联邦公开市场委员会(FOMC)1月24-25日会议记录
2000 - 美国副财长沃林针对政府支持军人配偶就业发表演讲.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李婷仪;审校 张荻
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡2月28日 - 新兴亚币兑美元周二几无变动，维持在近日高点下方，投资者等待美国总统特朗普在国会的讲话，以期从中获得有关税务改革和基建支出的线索。 坡元兑美元 持稳于1.4036，之前从周一创下的11月10日以来高点1.4000回落。 泰铢兑美元 下跌0.1%至34.90，脱离周一所及的四个月高点34.83。 自2017年年初以来多数亚币兑美元走高，因有关特朗普经济政策的不确定性拖累美元。 目前的关注焦点是，特朗普周二对国会的讲话是会促进美元反弹，还是会为美元兑新兴亚币进一步下滑开辟道路。 市场参与者将关注可能公布的财政刺激举措的细节，如减税和基础设施支出，以及与贸易政策相关的任何言论。 荷兰银行资深汇市策略师Roy Teo表示，如果特朗普的讲话不能使财政政策计划的“规模和时间变得明朗”，那么美元近期兑新兴亚币的弱势可能会持续。 特朗普周一表示，他将提出大幅增加国防支出的预算案，但会从其他地方省钱来支付这部分费用。特朗普可能还
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。