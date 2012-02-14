日韩经济指标预测--2月15日-2月22日****

标题新闻：马来西亚总检察长称，检方周三将正式起诉金正男机场谋杀案中涉案的两名女性
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路透2月15日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------2月13日当周---------------------------------
2月14日(二)
2300 韩国失业率 1月 -- 3.1%
2月15日(三)
0300 韩国贸易收支修正值(亿美元) 1月 -- 逆差19.6
出口修正值(较上年同期) -- -6.6%
进口修正值(较上年同期) -- +3.6%
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 2,811
外资投资日本股市(亿日圆) -- 643
2月16日(四)
暂无重要数据.
2月17日(五)
暂无重要数据.
--------------------------------2月20日当周---------------------------------
2月19日(日)
2350 日本贸易收支(亿日圆) 1月 -- 逆差2,051
出口(较上年同期) -- -8.0%
进口(较上年同期) -- +8.1%
2月20日(一)
暂无重要数据.
2月21日(二)
暂无重要数据.
2月22日(三)
2330 日本路透短观调查制造业景气判断指数 2月 -- 负5
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- --
外资投资日本股市(亿日圆) -- -- (完)
--编译 王冠中;审校 张荻
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
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路透新加坡2月28日 - 新兴亚币兑美元周二几无变动，维持在近日高点下方，投资者等待美国总统特朗普在国会的讲话，以期从中获得有关税务改革和基建支出的线索。 坡元兑美元 持稳于1.4036，之前从周一创下的11月10日以来高点1.4000回落。 泰铢兑美元 下跌0.1%至34.90，脱离周一所及的四个月高点34.83。 自2017年年初以来多数亚币兑美元走高，因有关特朗普经济政策的不确定性拖累美元。 目前的关注焦点是，特朗普周二对国会的讲话是会促进美元反弹，还是会为美元兑新兴亚币进一步下滑开辟道路。 市场参与者将关注可能公布的财政刺激举措的细节，如减税和基础设施支出，以及与贸易政策相关的任何言论。 荷兰银行资深汇市策略师Roy Teo表示，如果特朗普的讲话不能使财政政策计划的“规模和时间变得明朗”，那么美元近期兑新兴亚币的弱势可能会持续。 特朗普周一表示，他将提出大幅增加国防支出的预算案，但会从其他地方省钱来支付这部分费用。特朗普可能还
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。