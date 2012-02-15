〔中美贸易〕双方同意开启协商,为出口信贷制定准则

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透华盛顿2月14日电---美国与中国周二同意开启协商,讨论为出口信用融资制定准则,中方在该领域的做法已经引起美国关切.
白宫表示,中美将设立一个国际工作小组,其中包括提供政府支持贷款担保品的主要单位,"目标在2014年之前达成协议."
这一声明是在美国总统奥巴马与到访的中国国家副主席习近平会晤後做出的.
中美双方同意,"将向着制订一套既考虑不同国家利益及情况,又符合最佳国际惯例的官方出口融资国际准则的方向,取得实质性进展."
美国官方出口信贷机构--美国进出口银行(U.S. Export-Import Bank)正等待国会重新授权,部分共和党人以"企业福利"为由持反对意见.
这促使诸如全美制造业协会(NAM)和美国商会等团体展开大规模游说,希望推动授权更新.
"美国进出口银行若不能重新获得授权,在面临其他国家积极的贸易融资计画下,等於单方面弃械投降...这会危及规模数以十亿美元计的美国出口业,以及数以千计美国人的工作,"企业团体周二在写给国会议员的信函中说.
他们说,中国提供的出口融资是美国的11倍之多,而日本是美国五倍,加拿大是美国的三倍.(完)
--编译 李婷仪;审校 程琳
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。