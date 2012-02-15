〔路透调查〕美联储在2014年底前升息的机率料为50%

* 美联储2014年底前升息的机率为50%

* 美联储推出第三轮量化宽松的机率有三分之一

* 美国2012年GDP平均料成长2.1%

* 调查结果图表,请点选(r.reuters.com/xec66s)

记者 Lucia Mutikani 编译 王冠中

路透华盛顿2月14日电---路透调查显示,美国联邦储备理事会(美联储,FED)在2014年底前升息的机率不小,调查亦显示,有不少的经济分析师仍预期未来几个月会有进一步的宽松措施.

美联储上月承诺未来两年将维持隔夜拆款利率在近零水准.而调查显示,美联储打破承诺的机率有50%.

尽管对於成长前景的预估和上月调查时相差无几,但分析师显然对美国经济前景变得更加乐观.

乐观的原因之一,就是近几个月来开始增加雇员的美国企业,手头上握有大量的现金.

"尽管消费者仍在努力降低杠杆,改善自身的状况,但企业的情况则比以前好许多,因此只要有所进展,就很容易带动经济,"富国银行的资深经济分析师Sam Bullard说.

富国银行证券预期2014年底以前升息的机率有70%.

从就业成长到制造业活动等一连串意外强劲的数据,促使许多经济分析师下修对美联储祭出第三轮买债措施的预期,同时提高对美联储是否能等到2014年底才紧缩货币政策的质疑.

美联储自2008年12月以来便将利率维持在近零水准,并买进2.3兆(万亿)美元债券来推低其他借贷成本.美联储主席贝南克上月表示,联储正在考虑进一步购买资产措施.

然而,调查预估进一步购买资产的机率为35%,一个月前的调查中,分析师认为这种机率有50%.

尽管如此,包括高盛、兴业银行和Jefferies在内的数家机构则认为进一步宽松的机率相当高,且2014年底前升息的机会不大.

**房市问题犹在**

"包括贝南克在内的部分美联储官员仍对整体复苏速度相当担忧,尤其是在房市未见好转的情况下,"多伦多Capital Economics首席美国经济分析师Paul Ashworth说.

房市是2007-2009年景气衰退的导火线,目前仍未见活络的迹象,且房价持续挫跌.贝南克也点名房市是经济加速增长的主要障碍.

上月的路透调查显示,尽管美国房价已较高点时下滑逾三分之一,但今年仍预期不会回升.

尽管富国银行的经济分析师预期2014年底前升息的机率颇高,但他们也预期推出第三轮量化宽松的机率有70%,最快可能是在3月美联储的下次会议上.

"美联储不确信近期数据改善情况能够持续,当然也还有欧洲和其带来的风险,"Bullard称.

"由於春天买房旺季即将到来,因此他们若想协助房市,就希望尽早进行."

调查预估,美国第一季经济环比年率料为成长2.0%,持平於1月调查预估,但低於2011年第四季的成长2.8%.

去年第四季的经济成长是受到库存大增的提振,而库存情况本季料将拖累经济表现.

欧洲主权债务危机对金融体系来说仍是巨大的威胁,料将打击美国对欧元区出口.路透调查预估,欧元区经济料温和衰退.

调查预估显示,通胀压力仍旧受到抑制.扣除食品和能源价格的核心消费者物价今年料平均成长1.9%,与1月调查预估相同,且略低於美联储的2%目标.(完)