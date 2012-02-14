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亚洲 | 2012年 2月 15日 星期三 07:53 BJT

《外汇动态》新西兰元上涨,此前公布的新西兰零售销售数据优於预期

2338GMT---新西兰元兑美元NZD=D4上涨0.2%,报0.8351,此前新西兰公布第四季零售销售较上年同期增加8.0%,优於分析师预估的增加5.5%.[ID:nCN1389292] 该数据亦拉抬新西兰元兑澳元升至四个月高点,澳元/新西兰元AUDNZD=R短暂跌至1.2787新西兰元. 新西兰元兑日圆NZDJPY=R也攀升至五个半月高位65.53日圆,自11月触及八个月低位约57日圆以来升幅已达15%,因随着欧债危机疑虑慢慢减退,全球市场风险胃纳升温,使该货币对受惠.(完) --编译 张若琪;审校 李爽 全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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