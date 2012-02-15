《台湾报摘》--工商时报2月15日

* 头版头条:

--大陆福建省平潭综合实验区为加速发展,积极向台湾专才招手,福建省长苏树林昨日在北京表示,将在五年内招揽千名台湾专业人才,强调"待遇将高於台湾的水准".

* 其他:

--国银两岸金融业务近期可望进一步推展,台湾银行局长桂先农透露,已去函陆委会、央行,研议开放大陆政府债券以及符合一定条件陆银发行的存单,可作为国内银行授信担保品,只要央行、陆委会同意,将立即宣布开放.

--鸿海(2317.TW)集团从代工大王转型之路受挫.大陆媒体报导,富士康零售管道传出经营不善,让老员工返乡开展的自营管道连锁店"万马奔腾"已倒闭数十家,此外,B2C电商网站"飞虎乐购"每日订单量也仅700笔.零售经验欠缺,让富士康的制造业优势,无法复制在零售市场.

--金管会主委陈裕璋昨日再度主持金控高峰会,对金控董事长提出的两岸开放需求,如提高陆银参股比率、开放陆银参股金控旗下子银行、金控赴大陆设办事处和证券公司100%持股子公司投资大陆等,均表示都会纳入参考,通盘考虑.

--劳委会主委王如玄表示,在尊重基本工资审议委员会审查前提下,今年第三季将研议时薪与月薪脱钩.据了解.基本工资月薪亦可能配合物价指数及经济成长率,微调400-700台币.如此一来时薪与基本工资都将调升.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 高洁如; 审校 张喜良

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