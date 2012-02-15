《台湾报摘》--经济日报2月15日

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
* 头版头条:
--行政院决定今年试办"以房养老".行政院长陈冲昨日表示,将以逐步试办方式推动.根据规划,试办规模为100人,并优先以台北市、新北市、高雄市等三市为试办地区.以房养老在国外叫不动产逆向抵押贷款,若是65岁以上的单身老人,可将价值逾500万元房屋抵押,按月领现金.
* 其他:
--想要西进却一直不得其门而入的证券商,登陆计画露出曙光.金管会正研议,比照金控与银行业作法,开放证券商持股100%的子公司可以赴大陆设立融资性租赁公司及创投管理公司.
--台湾工银董事长骆锦明昨日指出,今年将通盘考量国内外合并以加速扩大规模,台湾市场将寻找合适的证券商并购,以扩大稳定的经纪手续费与融资利息收益,银行并购则可能考量台湾以外市场.
--开发金控昨日与大陆上海陆家嘴金融发展公司签署合作备忘录,将共同募集私募股权基金,目标人民币20亿元.这是开发金与陆资共同成立私募股权基金的第二案,预期这两支私募基金各自顺利募集20亿人民币资金後,合计规模将约200亿台币.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。