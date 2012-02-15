《台湾报摘》--经济日报2月15日

* 头版头条:

--行政院决定今年试办"以房养老".行政院长陈冲昨日表示,将以逐步试办方式推动.根据规划,试办规模为100人,并优先以台北市、新北市、高雄市等三市为试办地区.以房养老在国外叫不动产逆向抵押贷款,若是65岁以上的单身老人,可将价值逾500万元房屋抵押,按月领现金.

* 其他:

--想要西进却一直不得其门而入的证券商,登陆计画露出曙光.金管会正研议,比照金控与银行业作法,开放证券商持股100%的子公司可以赴大陆设立融资性租赁公司及创投管理公司.

--台湾工银董事长骆锦明昨日指出,今年将通盘考量国内外合并以加速扩大规模,台湾市场将寻找合适的证券商并购,以扩大稳定的经纪手续费与融资利息收益,银行并购则可能考量台湾以外市场.

--开发金控昨日与大陆上海陆家嘴金融发展公司签署合作备忘录,将共同募集私募股权基金,目标人民币20亿元.这是开发金与陆资共同成立私募股权基金的第二案,预期这两支私募基金各自顺利募集20亿人民币资金後,合计规模将约200亿台币.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 高洁如; 审校

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