〔台湾央行〕开放申购30、91及182天期存单,不设发行目标

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透台北2月15日电---台湾央行周三表示,开放三种天期存单申购.今日存单到期金额为3,144亿台币.
央行存单各天期发行利率如下:30天期为0.87%;91天期为0.93%;182天期则为1.05%.
央行上日共发行1,737亿台币存单.
拆款中心数据PIBC显示,周二当日超额准备为负21亿台币,累计超额准备为1,709亿台币,加计前期1%的超额准备为2,929亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 张喜良
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路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。