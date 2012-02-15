〔美国个股〕苹果董事会正积极讨论现金管理议题--执行长库克

更新版 1-《中国人大和政协十二届五次会议日程表》（3月5日-15日）
--9:00 十二届全国人大五次会议代表团全体会议，审议民法总则草案、关于第十三届全国人大代表名额和选举问题的决定草案、香港特别行政区选举第十三届全国人大代表的办法草案、澳门特别行政区选举第十三届全国人大代表的办法草案
路透旧金山2月14日电---苹果(AAPL.O)执行长库克(Tim Cook)周二表示,有关如何处理公司稳定增长的庞大现金及证券的讨论,已经热烈进行到董事会层级,以此回应外界称应让公司现金储备动起来的呼吁.
库克在此次罕见面对投资人的场合中,也谈到关於智慧手机"令人惊奇"的机会.他还说,iPad平板电脑表现好得"超乎寻常",并预言平板电脑单位销售业绩终将会超越个人电脑--侵蚀微软(MSFT.O)视窗(Windows)的主导地位.
他承认亚马逊(Amazon.com Inc)(AMZN.O)及其Kindle Fire平板电脑来势汹汹,他认同亚马逊有与众不同的实力.苹果股价在Nasdaq上涨并收於509.46美元,创纪录高位,因市场寄望iPhone 4S的强劲需求,投资人也乐观期待新iPad可能在今年问市.
库克周二在高盛科技会议中呼吁投资人,对该公司现金储备一事多点耐心.
"我只请求多一点耐心,好让我们可以基於股东最佳利益来慎重处理,"库克说.(完)
--编译 李婷仪;审校 程琳
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* 美联储主席叶伦称若数据持坚，本月加息合适 * 民调显示马克龙支持率上升，提振欧元 (新增汇率表格) 路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储 /FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。 叶伦讲话前，近几日已经有多位美联储官员发表了鹰派讲话，巩固了美联储在3月15日 下次会议上加息的可能性。 分析师表示，叶伦讲话前升息预期已经基本上被市场消化了，这令周五午后叶伦讲话后 出现部分投资人获利了结，美元转跌。 “市场现在已经消化了大量好消息，我认为可能出现一些获利了结。所以我预计美元可 能自此走软。”Chapdelaine Foreign Exchange董事总经理Douglas Borthwick表示。 她在讲话中还指出，今年升息步伐可能加快，因为在她任期内首次出现了，短期内美国 经济不再面临任何国内或海外阻碍的情况。 美元指数 跌0.7%，本周升约0.4%，周四美
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