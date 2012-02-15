〔美国个股〕苹果董事会正积极讨论现金管理议题--执行长库克

路透旧金山2月14日电---苹果(AAPL.O)执行长库克(Tim Cook)周二表示,有关如何处理公司稳定增长的庞大现金及证券的讨论,已经热烈进行到董事会层级,以此回应外界称应让公司现金储备动起来的呼吁.

库克在此次罕见面对投资人的场合中,也谈到关於智慧手机"令人惊奇"的机会.他还说,iPad平板电脑表现好得"超乎寻常",并预言平板电脑单位销售业绩终将会超越个人电脑--侵蚀微软(MSFT.O)视窗(Windows)的主导地位.

他承认亚马逊(Amazon.com Inc)(AMZN.O)及其Kindle Fire平板电脑来势汹汹,他认同亚马逊有与众不同的实力.苹果股价在Nasdaq上涨并收於509.46美元,创纪录高位,因市场寄望iPhone 4S的强劲需求,投资人也乐观期待新iPad可能在今年问市.

库克周二在高盛科技会议中呼吁投资人,对该公司现金储备一事多点耐心.

"我只请求多一点耐心,好让我们可以基於股东最佳利益来慎重处理,"库克说.(完)