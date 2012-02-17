更正:《热点透视》穆迪对英国成长的警告,实际是要其扩大撙节而非收回政策

(更正:因原文有误,内文第三段应改为,2014-15年时政府债务规模仍将增至相当於GDP的"78%",非"94%";最後一段译文有误,应改为,"一旦英国政府露出退让迹象",非,"如果市场能够看到英国政府可人的一面")

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ian Campbell 编译 王冠中

路透伦敦2月14日电---真的太残忍了.穆迪威胁要放弃英国的AAA评级,理由是"成长前景显着趋弱".英国反对人士拿此来抨击政府的减支措施,然而,穆迪的警告实际上是却是亲撙节的,英国财政大臣奥斯本(George Osborne)真的需要坚持这项不受欢迎的有利政策.

英国的重大问题就是财政赤字,目前赤字水准相当於国内生产总值(GDP)的比例高过8%,是欧元区平均水准的两倍,只有希腊和爱尔兰超过该水准.然而在沸沸扬扬的欧元区危机形势下,英国的赤字问题却被淡忘了.英国政府削减支出短期内确实损及成长,但批评者究竟希望要有多少的赤字支出呢?若减支措施照计画进行,英国政府今年仍旧会透支1,200亿英镑,以正常水准来看,这仍算是相当大规模的经济刺激.

英国面临的风险是,若不能迅速削减钜额赤字,政府债务将会出现问题.英国目前政府债务规模相当於GDP的64%,该比例大约是意大利的一半,看起来虽然相当不错,但是英国预算责任办公室(Office for Budget Responsibility)估计,就算政府坚持执行减支政策,2014-15年时政府债务规模仍将增至相当於GDP的78%水准.

如果和欧元区二线国家一样,英国减支措施让经济陷入深度衰退,这种情况才会真的让政策面临两难窘境,但幸运的是,情况似乎并非如此,目前的数据显示出趋稳迹象,经济成长可望在今年稍後升温,而1月通胀率由12月的4.2%降至3.6%也有帮助,这让英国人收入遭侵蚀的速度不如之前来得快.

穆迪对於成长的警告或许有些过度.若英国政府能坚持执行积极削减赤字的任务,那麽英国债信仍有其很高的价值,这也是市场现在的看法,因此他们愿意在收益率(殖利率)仅2.2%的情况下买进英国10年期公债.当然英国央行大规模注资并且买进债券,是造成低收益率的原因之一,然而一旦英国政府露出退让迹象,收益率就不会维持在低点了.(完)