《KEMP专栏》美国原油期货多空仓位严重失衡,或将展开大波段走势

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp; 编译 龚芳

路透伦敦2月14日电---石油市场会否重蹈去年的覆辙:在头几个月价格大涨,其後因流入的投资资金枯竭及早期进场者企图实现获利,而骤然大跌?

其间存在着恐怖的雷同之处.就拿去年来说,美国联邦储备理事会(FED)强力放送宽松政策,再加上时值实质供给受到影响之际,有诸多迹象显示北美和西欧经济活动回升,均促使各界更加看好油市前景.

2011年时,发生利比亚及日本福岛事件,美联储也祭出第二轮大规模的资产购买计画(即量化宽松).而今年则发生苏丹和伊朗情势紧张的情事,而美联储则表明到2014年都将维持低利率政策.

需求回暖伴随着供给持续中断,导致投资人在六个多月来首度偏多.

对冲基金及其他基金经理目前持有的美国原油期货及期权多仓(2.87亿桶),为空仓(4,500万桶)的六倍有余.

自10月以来,多仓与空仓的比例即倍增,且为2011年5月31日以来最极端的水准,当时基金在5月5日油价大跌後仍持续结清多仓.

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在市场当前仓位及去年对应的时点之间,存在一些重要的差异.

基金持有多仓及空仓严重失衡的状况,在布兰特市场并不明显;洲际交易所(ICE)发布的交易商持仓报告显示,基金所持有的多仓与空仓比例为三比一.

在美国原油市场所出现的差距,则多因缺乏空仓所致,空仓规模腰斩逾半;据商品期货交易委员会(CFTC)所公布的交易商持仓报告,10月时空仓约在9,000万桶,在2月7日止当周则降至4,500万桶.

基金经理持有的多仓总计仅达2.88亿桶,自10月以来只增加2,000万桶左右,远低於2011年上半年的峰值3.50-4.00亿桶.

倘若去年持仓的3.50-4.00亿桶,象徵着投资人对多头确立的市场可能投入的资金规模,则据此推断场外仍有许多资金可望进场,进而拉抬油价.

然而,这可能需要见到更多确凿的证据,显示石油需求持续增加,抑或海湾供给确实中断,而不只是面临威胁,方能吸引下一波投资资金进驻.

尽管今年与去年情况有所不同,但美国原油庞大的净多仓,乃源自缺乏空仓而非增加多仓的事实,这难以令人大为宽心.空仓提供了稳定性,因为这代表着价格下滑时,会有一票买家有意进场.

在价格出现重大走势前,通常会出现多空未平仓合约严重失衡的状况.在这种情况下,若油价涨势消退,在当前水准下方可能不会出现很强的空头买气以稳住价格.

许多对冲基金及其他基金经理持有美国原油仓位,并反向押注布兰特原油相对的仓位,以就其间的差价、及对供给和瓶颈的相对性看法进行交易.在基金押注价格的收歛下,至少部份美国原油多仓似有可能与布兰特空仓相联结.

因此,美国原油市场若更加不稳,则可被解读为布兰特-西德克萨斯中质油(WTI)差价剧增,WTI及布兰特价格下跌,抑或两种情形的结合.

但美国原油仓位严重失衡的状况,无论如何都意味着市场更有可能展开大波段的走势.(完)