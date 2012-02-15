版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 15日 星期三 09:40 BJT

****澳新经济指标预测--2月15日-2月22日****

路透2月15日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------2月13日当周-----------------------------------

2月15日(三)

无重要经济指标公布.

2月16日(四)

0030 澳洲就业人数(万人) 1月终值 增加1.0 减少2.93

全职就业人数(万人) -- 增加2.45

就业参与率 65.3% 65.2%

失业率 5.3% 5.2%

2月17日(五)

无重要经济指标公布.

--------------------------------2月20日当周-----------------------------------

2月20日(一)

无重要经济指标公布.

2月21日(二)

无重要经济指标公布.

2月22日(三)

0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 -- +0.7%

(较上年同期) -- +3.6%(完)

--编译 李婷仪;审校 徐文焰

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐