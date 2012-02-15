〔路透调查〕英国料能勉强避免衰退,且不太可能丧失AAA评等

* 英国料勉强避免衰退

* 第一季GDP料持平

* 预估中值显示,英国失去AAA评级的可能性为27.5%

路透伦敦2月14日电---周二公布的路透调查显示,英国今年料能勉强避免衰退,且不太可能丧失其AAA债信评等.

这项过去几天针对约50位经济分析师所做的调查显示,英国经济在2011年末萎缩後,本季料为停滞,不会如1月调查时预估的下滑0.1%.

分析师还预估通胀将继续放缓,周二稍早公布的数据也支持这个趋势.

英国去年第四季国内生产总值(GDP)萎缩0.2%,因此若今年第一季再度下滑,将陷入技术定义上所谓的衰退.

但一连串乐观的报告使分析师感到鼓舞,尤其是1月的采购经理人(PMI)调查远优於预期.

<^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

参考路透调查相关图表,请点选:

(r.reuters.com/xec66s)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^>

穆迪周一警告称,可能调降英国的AAA评等,称因前景明显疲弱,并暗示有三分之一的机率降评.但穆迪做出该宣布後,一项针对10位分析师的路透调查中值认为,英国遭降评的机率仅27.5%.

若遭降评,可能使英国政府举债成本升高,但分析师表示英国公债仍看似安全的投资标的,因英国央行的持续购债计画将缓和冲击.

最新的调查还显示,英国今年第三、第四季经济成长料加速至0.4%,2013年第二、三季则增温至成长0.5%.

根据路透调查中值,英国至少在2013年10月前都将维持利率於0.5%的记录低位,与此前调查看法一致.

周二稍早的数据显示英国1月消费者物价指数(CPI)增幅一如预期放缓至3.6%[ID:nCT0432384].最新的调查预估未来几季通胀将继续放缓,今年CPI增幅平均料为2.6%,明年则放缓至央行的2%目标,较1月调查预估变动不大.(完)