〔台湾货币市场〕2月16日及本提存期资金预期变化一览表

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透台北2月16日电---台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期954.5亿台币.
--公债付息98甲2期12.75亿台币.
紧缩因素:
--央行料发行存单.
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(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期1兆1,267.3亿台币:
02/17 1,683.00亿
02/18 396.00亿
02/19 615.00亿
02/20 322.00亿
02/21 72.50亿
02/22 128.00亿
02/23 150.00亿
02/24 226.00亿
02/27 129.00亿
02/28 53.00亿
02/29 1,983.00亿
03/01 1,906.00亿
03/02 3,603.80亿
--公债本金到期及付息89.375亿台币:
02/18 92甲3期9息 16.25000亿
02/20 87乙1期14息 20.62500亿
02/22 99甲4期2息 15.00000亿
02/22 100甲4期1息 12.00000亿
02/24 95甲2期6息 11.25000亿
02/25 94甲3期7息 14.25000亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库. (完)
--记者 李盈蒨; 审校 乔艳红
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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