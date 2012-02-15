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亚洲 | 2012年 2月 15日 星期三 11:41 BJT

〔台湾债市〕RP利率不变,月中例行资金需求高峰未显现

路透台北2月15日电---台湾债市同业附买回(RP)周三利率不变.今日虽为月中例行性资金需求高峰,还有60亿台币的远东新(1402.TW)公司债交割,但场上赎回并不多,整体资金供需状况平稳.

资金调度人士表示,近日场上并无特殊紧缩因子干扰,银行资金体系仍显充裕,加上第一季为公司债发行的空窗期,在筹码有限下,投信找券需求不断,预料资金平稳态势有望持续到月底,不过仍需关注股汇市波动所带来的连动影响.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,与上日相同.

本地时间上午11:31时,台股加权指数.TWII上涨1.09%,至7,967.28点;台币兑美元TWD=TP则升值6分,至29.535元.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 张喜良

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