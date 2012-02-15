〔台湾债市〕RP利率不变,月中例行资金需求高峰未显现

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透台北2月15日电---台湾债市同业附买回(RP)周三利率不变.今日虽为月中例行性资金需求高峰,还有60亿台币的远东新(1402.TW)公司债交割,但场上赎回并不多,整体资金供需状况平稳.
资金调度人士表示,近日场上并无特殊紧缩因子干扰,银行资金体系仍显充裕,加上第一季为公司债发行的空窗期,在筹码有限下,投信找券需求不断,预料资金平稳态势有望持续到月底,不过仍需关注股汇市波动所带来的连动影响.
今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,与上日相同.
本地时间上午11:31时,台股加权指数.TWII上涨1.09%,至7,967.28点;台币兑美元TWD=TP则升值6分,至29.535元.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 张喜良
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。