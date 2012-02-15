〔台湾债市〕RP利率不变,月中例行资金需求高峰未显现

资金调度人士表示,近日场上并无特殊紧缩因子干扰,银行资金体系仍显充裕,加上第一季为公司债发行的空窗期,在筹码有限下,投信找券需求不断,预料资金平稳态势有望持续到月底,不过仍需关注股汇市波动所带来的连动影响.