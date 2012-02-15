〔日本股市〕日经指数上涨1.8%至六个月高位,受日央行宽松政策拉抬

路透东京2月15日电---日股日经指数周三跳涨1.8%至六个月高位,上日日本央行决定扩大资产购买计划规模并设定通胀率目标以协助经济脱离通缩.

包括资产购买计画增加10兆(万亿)日圆在内的这一意外举措,将日圆兑美元推低至三个半月低位,令出口股的吸引力升高.

本田汽车(7267.T)、丰田汽车(7203.T)、TDK

Corp (6762.T)及小松制作所(6301.T)的涨幅介於3.4-4.5%.

日经指数.N225升至9,216.62点,为8月以来最高水准,且升破200日移动均线切入位约9,050点处的阻力位.

东证股价指数.TOPX上涨1.6%,至799.63点.(完)

--编译 戴素萍;审校 李爽

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