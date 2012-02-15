〔日本股市〕日经指数上涨1.8%至六个月高位,受日央行宽松政策拉抬

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透东京2月15日电---日股日经指数周三跳涨1.8%至六个月高位,上日日本央行决定扩大资产购买计划规模并设定通胀率目标以协助经济脱离通缩.
包括资产购买计画增加10兆(万亿)日圆在内的这一意外举措,将日圆兑美元推低至三个半月低位,令出口股的吸引力升高.
本田汽车(7267.T)、丰田汽车(7203.T)、TDK
Corp (6762.T)及小松制作所(6301.T)的涨幅介於3.4-4.5%.
日经指数.N225升至9,216.62点,为8月以来最高水准,且升破200日移动均线切入位约9,050点处的阻力位.
东证股价指数.TOPX上涨1.6%,至799.63点.(完)
--编译 戴素萍;审校 李爽
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路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。