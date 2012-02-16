(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自2月16日出版的当期「老谢开讲」专栏)

台湾大选落幕，加上农历春节长假过後，台股出现了一波波澜壮阔的资金行情，加权指数从选前的六六Ｏ九．一一点大涨到七九四一．六三点，指数大涨一三三二．五二点，涨幅高达二Ｏ．一六％。

台股在龙年开年之後，一轮猛烈的大涨，指数一下子攻到八千点附近，空手的投资人不免捶胸顿足，後悔失去这难得的千点大行情。同时，股市大涨也逐渐厘清大家心中的阴霾，好像选前的压抑，对未来景气的悲观预期全都一扫而光。股市大涨，台湾经济的基本面真的好起来了？这恐怕还不能高兴得太早，因为股价的大涨是资金行情，与基本面连结并不太大。

举一个最具代表性的例子是太阳能股新日光，公布去年第四季亏损十六．六六亿元，这一季亏掉前三季的总和还多，新日光全年亏损二十八．九八亿元，每股净损七．七六元，除了公布这个超大亏损外，新日光还自结元月继续亏损一．六九亿元，似乎最坏的情况还没有过去。但是这项超大利空只发酵一天，新日光在二月三日公布去年年报，四日股价杀到二十七．八五元的跌停价位，此後却连涨五天，股价一口气涨到三十五．三元，这个大利空出来，股价不跌反大涨，这是标准的资金行情。

从新日光公布去年财报大亏，可以看出太阳能产业的一叶知秋，目前其他太阳能厂尚未公布第四季季报，但是前三季昇阳科亏五．七四亿元，益通大赔三十三．一三亿元，茂迪亏六．三六亿元，绿能亏四．七七亿元，看起来第四季都是惨赔的格局。今年一月，大多数太阳能厂营收续降，尽管股价率先弹升一倍，只能以跌深反弹视之，因为曙光仍未出现。

二月十日在港上市的太阳能大厂保利协鑫股价单日暴跌一一．一五％，卡姆丹克下跌九．九九％，全球第四大薄膜太阳能厂创益太阳能下跌八．九五％，台资背景的阳光能源也大跌六．八％。都可以看出基本面尚未明朗，台湾太阳能厂股价大涨，香港及中国的太阳能厂股价却下跌的现象。

太阳能是去年新加入的「四大惨业」之一，反转的转折点在去年第一季，主要原因是中国太阳能厂战线全开，去年单是温州一地新增加一一Ｏ家太阳能厂。因为产能全开，大家一起杀戮，加上欧洲太阳能补贴政策缩水，整个情势随之逆转，太阳能与ＬＥＤ（发光二极体）产业都是中国大陆全力扩厂下的输家。

最近公布年报的ＬＥＤ厂是亿光，全年税前盈利十五．九六亿元，每股盈利三．八一元，这比起二Ｏ一Ｏ年的二十五．二九亿元，衰退三六．八九％，亿光是ＬＥＤ封装厂最具竞争力的企业，其他ＬＥＤ厂如泰谷前三季亏五．Ｏ三亿元，璨圆赚一季赔两季，前三季只小赚二六四．九万元。最上游的晶粒厂晶电到去年第三季仅小赚一二四九万元，这比起巅峰时一季赚十九．Ｏ四亿元，只能用惨澹来形容。

目前来看，ＬＥＤ还称不上「惨业」，因为大多数ＬＥＤ厂仍有获利，不像ＤＲＡＭ（动态随机存取记忆体），TFT-LCD（薄膜电晶体液晶显示器）那般亏损都是天文数字，但是去年山西煤矿大王纷纷跳进ＬＥＤ产业，他们一方面大肆在台湾挖角，一方面大买MOCVD机台，所掀起的价格杀戮，山雨欲来，成为今年ＬＥＤ产业最大的变数。

**台湾面板业惨赔 银行体系剉咧等**

太阳能与ＬＥＤ都是中国大陆全线扩厂，造成价格杀戮，突然从明日产业翻转成为「惨业」的代表，另一个则是靠大陆采购希望撑起一片天的面板产业。友达的法说会就把大家吓了一跳，因为第四季产业看起来有一些曙光，友达前三季亏四四二亿元，市场估友达全年会亏五百亿元，不过法说会掀出底牌，友达全年亏六一四亿元，其中，单是第四季就亏掉二Ｏ九．八六亿元，这的确比市场预期还糟。所幸友达预告面板业寒冬将尽，股价反而是利空不跌。

去年一年，是台湾面板业最惨的一年，面板业亏损加起来首度超过ＤＲＡＭ，假如友达去年第四季亏损逾二百亿元，看起来奇美电亏损恐怕很难低於二百亿元，那麽奇美电全年亏损可能在七百亿元上下，若加上华映可能亏一二Ｏ亿元，彩晶可能亏八十亿元，这麽一算，四家面板厂就亏了一千五百亿元。这是台湾的重伤害，除了一千五百亿元亏损外，四大面板厂负债逾九千亿元，再不止血，很快会冲击到银行体系，这恐怕才是台湾新的执政团队最该重视的问题。

相对来看，ＤＲＡＭ已奄奄一息，现在连日本尔必达（ELPIDA）都自身难保，美光（Micron）可能入股尔必达，若再加上台湾的华亚科，有机会形成抗韩联盟。去年华亚科亏二一Ｏ亿元，南亚科亏三九八．八亿元，这两家ＤＲＡＭ亏掉的钱约等於友达，若再加上力晶的二二一亿元，茂德可能亏一五Ｏ亿元，ＤＲＡＭ合力亏掉一千亿元，也是一笔大数字。

相对於太阳能、ＬＥＤ，真正的惨业是面板与ＤＲＡＭ，Ｏ八年ＤＲＡＭ重整未成，只能各自寻找出路，但面板业最坏的情况是不是已经过去？还很难说，台湾的面板厂过去专注在八．五代线，主力在大尺寸面板，纵然有大陆采购需求，但是单价低、毛利低，只能愈做愈赔。

这两年面板主力战线转向中小尺寸，三星已囊括AMOLED（主动式有机发光显示器）九八％的市占率，AMOLED的生产线投资动辄百亿元起跳，三星垄断产能，台厂急起直追，已经追赶不及了。台湾必须仔细思考面板业的核心竞争力在哪里？如何跟上三星及ＬＧＤ脚步，否则，面板的惨可能比ＤＲＡＭ更惨，最後最大的苦主又是银行。

太阳能与ＬＥＤ未来面临最大竞争都来自中国大陆，ＤＲＡＭ与面板可说都被韩国的三星、Hynix、ＬＧＤ打挂的，但是最该让台湾提心吊胆的是宏达电。这十年来，宏达电在智慧型手机的领域表现出类拔萃，一直都是台湾之光，hTC是台湾品牌打到全世界最难能可贵的代表作。Ｏ六年宏达电营收开始逾千亿元，这十年来，hTC的ＥＰＳ（每股纯益）很少在三十元以下。

**强敌环伺 宏达电元月营收大衰退**

二Ｏ一一年是宏达电最具爆发力的一年，全年合并营收四六五七．九五亿元，税前盈利七一五．四四亿元，每股盈利高达七十三．三二元，写下台湾上市公司罕见的纪录。状况最美好的时候，宏达电股价涨到一三ＯＯ元，市值一度达一兆六三Ｏ亿元，是台湾除了台积电、鸿海外，难得见到市值突破一兆元的企业。

只不过宏达电的超越巅峰之旅只到第三季，宏达电单月合并营收达四五四亿元，单季合并营收写下一三五八．二一亿元的空前纪录，单季净利达一八六．七五亿元，ＥＰＳ达二十二．Ｏ三元。当时外资最看好宏达电的时候，预估hTC的ＥＰＳ可达一ＯＯ元。没想到第四季出了状况，hTC遭逢三星强力挑战，三星在第四季卖出三六五Ｏ万支手机，单是手机部门，即净赚二．六七兆韩元，三星技胜一筹，股价一口气涨到一一三万韩元，而hTC股价却从一三ＯＯ元跌到四Ｏ三元，三星股价频创历史新高，宏达电股价却暴跌六九％，竞争