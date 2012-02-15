〔路透基点〕台湾南光化学制药12亿台币等值贷款案展开筹组--RLPC

路透香港2月15日电---汤森路透旗下基点报导,银行业消息人士称,台湾南光化学制药(1752.TWO)一项12亿台币五年期融资案,统筹主办行及额度分配行第一银行及玉山银行已展开筹组.第一银行为代理行.

贷款以土地、厂房及设备抵押,由借款方董事长及总经理担保,贷款A部分为6亿台币定期贷款,B部分为6亿台币等值循环贷款,可用台币、美元及日圆动用.可动用超额配售权,将贷款金额提高10%.

贷款利率与借款方债务比率挂钩.

台币贷款部分利率,较次级市场90天期商业票据利率加码幅度为:

若借方债务比率低於160%,则加码85个基点

若借方债务比率160-180%,则加码90个基点

若借方债务比率高於180%,则加码95个基点

美元贷款部分利率,较三个月或六个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码幅度为:

若借方债务比率低於160%,则加码115个基点

若借方债务比率160-180%,则加码120个基点

若借方债务比率高於180%,则加码125个基点

日圆贷款部分利率,较日圆LIBOR加码幅度为:

若借方债务比率低於160%,则加码135个基点

若借方债务比率160-180%,则加码140个基点

若借方债务比率高於180%,则加码145个基点

美元贷款部分,若台北银行间美元拆借利率(TAIFX)与三个月期LIBOR差距超过35个基点,则借方将支付超出幅度的利率.

以两种层级邀请银行参贷.承贷1.50亿台币等值或以上者,先付费用8个基点;承贷1.00-1.49亿台币者,先付费用5个基点.

定期贷款将以每半年不等额共七期偿还:8%(1-5期),10%(第6期),50%(第7期),宽限期两年,平均期限4.15年.

循环贷款将分三年不等额缩减:10%、30%及60%.

资金用於再融资及营运资本.回覆期限为3月9日.

借方上次进入市场贷款是在2007年3月,首次办理8.50亿台币贷款,A部分为7.50亿台币七年定期贷款,B部分为1亿台币一年期商业票据担保.定期贷款含全部费用最高价码约50.93个基点,较次级商票加码50个基点,商业票据担保含全部费用最高价码35个基点,较次级商票加码30个基点.(完)