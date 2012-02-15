〔路透基点〕台湾南光化学制药12亿台币等值贷款案展开筹组--RLPC

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透香港2月15日电---汤森路透旗下基点报导,银行业消息人士称,台湾南光化学制药(1752.TWO)一项12亿台币五年期融资案,统筹主办行及额度分配行第一银行及玉山银行已展开筹组.第一银行为代理行.
贷款以土地、厂房及设备抵押,由借款方董事长及总经理担保,贷款A部分为6亿台币定期贷款,B部分为6亿台币等值循环贷款,可用台币、美元及日圆动用.可动用超额配售权,将贷款金额提高10%.
贷款利率与借款方债务比率挂钩.
台币贷款部分利率,较次级市场90天期商业票据利率加码幅度为:
若借方债务比率低於160%,则加码85个基点
若借方债务比率160-180%,则加码90个基点
若借方债务比率高於180%,则加码95个基点
美元贷款部分利率,较三个月或六个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码幅度为:
若借方债务比率低於160%,则加码115个基点
若借方债务比率160-180%,则加码120个基点
若借方债务比率高於180%,则加码125个基点
日圆贷款部分利率,较日圆LIBOR加码幅度为:
若借方债务比率低於160%,则加码135个基点
若借方债务比率160-180%,则加码140个基点
若借方债务比率高於180%,则加码145个基点
美元贷款部分,若台北银行间美元拆借利率(TAIFX)与三个月期LIBOR差距超过35个基点,则借方将支付超出幅度的利率.
以两种层级邀请银行参贷.承贷1.50亿台币等值或以上者,先付费用8个基点;承贷1.00-1.49亿台币者,先付费用5个基点.
定期贷款将以每半年不等额共七期偿还:8%(1-5期),10%(第6期),50%(第7期),宽限期两年,平均期限4.15年.
循环贷款将分三年不等额缩减:10%、30%及60%.
资金用於再融资及营运资本.回覆期限为3月9日.
借方上次进入市场贷款是在2007年3月,首次办理8.50亿台币贷款,A部分为7.50亿台币七年定期贷款,B部分为1亿台币一年期商业票据担保.定期贷款含全部费用最高价码约50.93个基点,较次级商票加码50个基点,商业票据担保含全部费用最高价码35个基点,较次级商票加码30个基点.(完)
--编译 蔡美珍;审校 龚芳
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路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。