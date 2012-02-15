〔新西兰经济〕出售部分国营资产将可抑制政府借款并降低债务--财长

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透惠灵顿2月15日电---新西兰财长英格利希周三警告,如果新西兰卖掉某些国营资产中的少量股权,将可以避免增加举债.
他并称,部分出售三家电力公司及一家煤矿商,外加进一步减少在国营航空公司的股权,将有助於控制公共债务,提高国家的储蓄,并协助这些公司的表现.
"混合所有制让我们能够在亟需的资本项目上持续投资,同时又能大大降低政府举债金额,"英格利希在一场演说中表示.
英格利希表示,周四公布的2012/13年度预算政策声明中将会有新的预测,其将显示未来四年政府的净债务将减少约60亿新西兰元.
他表示,抑制公共债务是政府的当务之急,其并举欧元区债务危机为例,说明市场是如何推升债务过多国家利率的.
英格利希称,出售资产将为确保政府在2014/15年重回预算盈余做出重要贡献.(完)
--编译 戴素萍;审校 程琳
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。