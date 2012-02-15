〔新西兰经济〕出售部分国营资产将可抑制政府借款并降低债务--财长

路透惠灵顿2月15日电---新西兰财长英格利希周三警告,如果新西兰卖掉某些国营资产中的少量股权,将可以避免增加举债.

他并称,部分出售三家电力公司及一家煤矿商,外加进一步减少在国营航空公司的股权,将有助於控制公共债务,提高国家的储蓄,并协助这些公司的表现.

"混合所有制让我们能够在亟需的资本项目上持续投资,同时又能大大降低政府举债金额,"英格利希在一场演说中表示.

英格利希表示,周四公布的2012/13年度预算政策声明中将会有新的预测,其将显示未来四年政府的净债务将减少约60亿新西兰元.

他表示,抑制公共债务是政府的当务之急,其并举欧元区债务危机为例,说明市场是如何推升债务过多国家利率的.

英格利希称,出售资产将为确保政府在2014/15年重回预算盈余做出重要贡献.(完)