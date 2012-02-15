〔台湾债市〕殖利率开低收高,台股大涨令美债上扬利多光芒尽失

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透台北2月15日电---台湾债市殖利率周三开低震荡收高.开盘先反映美债价格上扬的利多,但随着亚洲股市涨幅逐渐扩大,殖利率也由跌转弹,10年新券101/5发行前交易殖利率终场以日高作收.
交易商说,台股今日在区域股市翻扬带动下,大盘指数收复8,000点大关.面对多头气势强盛的股市,债市气氛略为偏空,不过资金行情仍将产生支撑作用,多空因素交相影响下,预料殖利率仅能在低档区间震荡.预料明日101/5殖利率区间仍会在1.25-1.27%.
"股市多头看来没那麽快结束,对债市会有压力."一票券商交易人士称.
另一证券商交易主管则指出,受海外投资失利影响,寿险等实质买盘对台债的需求升温,中长券殖利率逢高都可以看到这些金融机构的承接买盘.
"殖利率曲线後端有明显支撑,股市再涨的影响应该有限."他说.
台湾股市周三上扬1.54%,追随全球经济乐观情绪所激发的亚股涨势.加权股价指数.TWII收高121.16点,报8,005.24点.[.TWCN]
美国公债价格周二上涨,此前该国零售销售数据令人失望,同时市场怀疑希腊是否能够实现削减开支以确保第二笔抒困资金.10年期公债US10YT=RR价格上涨17/32,收益率报1.92%.低於周一尾盘的1.98%.
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
5 101/1 A01101=TWO +0.52 0.9510 0.9445-0.9525 44.5
10 101/5 A01105=TWO +0.27 1.2652 *1.2547-1.2652 262.0
20 101/2 A01102=TWO +0.65 1.7135 1.7065-1.7135 5.5
在欧美央行纷纷祭出宽松措施後,昨日日本央行也宣布扩大资产购买计画规模.交易商认为,各大央行搭上狂印钞票的列车,虽然有利於经济早日回到增长轨道,但通膨的阴影也伴随在侧,这对债市料将形成压力.
"这的确蛮令人担忧的,尤其台湾还有油电价格合理化的压力."一证券商交易主管说.
另一证券商交易员则认为,的确要留意通膨的问题,但此时还不至於对债市造成威胁."或许等到政府真要调高油价与电价时,再行反应还来得及."
台湾政府官员先前对能源价格回归市场机制的言论,令外界认为水电油价将调升.主计处表示,若以电和油的价格各调涨10%计,对CPI年增率约贡献0.357和0.356个百分点;水价若调升一成对CPI年增率贡献0.046个百分点.[ID:nCT0504167]
年期 期别 收盘价
30 101/4 A01104=TWO 没有成交
20 101/2 A01102=TWO 1.7135
10 100/9 A00109=TWO 1.2900
5 101/1 A01101=TWO 0.9510
2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)
--记者 董永年;审校 杨淑祯
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