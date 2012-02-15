〔欧股业绩〕巴黎银行第四季获利减半,因希腊债务损失及资产出售

更新版 1-《中国人大和政协十二届五次会议日程表》（3月5日-15日）
--9:00 十二届全国人大五次会议代表团全体会议，审议民法总则草案、关于第十三届全国人大代表名额和选举问题的决定草案、香港特别行政区选举第十三届全国人大代表的办法草案、澳门特别行政区选举第十三届全国人大代表的办法草案
路透巴黎2月15日电---法国最大上市银行--巴黎银行(BNPP.PA)第四季净利减少50.6%,受累於希腊债务损失及资产出售,但这使其提早六个月达到较严格的资本目标.
巴黎银行表示,其2011年股利将发放每股1.20欧元(1.58美元),低於2010年的2.10欧元,可选择以股票的方式发放.今年迄今欧元区金融股随着投资者风险胃纳升温而反弹,也令巴黎银行受惠.
该行第四季净利为7.65亿欧元,优於路透调查10位分析师所得预估5.74亿欧元.
巴黎银行公布第四季营收为96.9亿欧元,亦高於平均预估的91.6亿欧元.
巴黎银行对希腊主权债减记了5.67亿欧元,相当於累计提列75%.依据巴塞尔2.5的规定,该行2011年底核心资本率为9.2%,提早六个月超越欧洲普遍要求的9%目标.(完)
--编译 戴素萍;审校 龚芳
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* 美联储主席叶伦称若数据持坚，本月加息合适 * 民调显示马克龙支持率上升，提振欧元 (新增汇率表格) 路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储 /FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。 叶伦讲话前，近几日已经有多位美联储官员发表了鹰派讲话，巩固了美联储在3月15日 下次会议上加息的可能性。 分析师表示，叶伦讲话前升息预期已经基本上被市场消化了，这令周五午后叶伦讲话后 出现部分投资人获利了结，美元转跌。 “市场现在已经消化了大量好消息，我认为可能出现一些获利了结。所以我预计美元可 能自此走软。”Chapdelaine Foreign Exchange董事总经理Douglas Borthwick表示。 她在讲话中还指出，今年升息步伐可能加快，因为在她任期内首次出现了，短期内美国 经济不再面临任何国内或海外阻碍的情况。 美元指数 跌0.7%，本周升约0.4%，周四美
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