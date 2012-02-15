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债券 | 2012年 2月 15日 星期三 14:39 BJT

〔欧股业绩〕巴黎银行第四季获利减半,因希腊债务损失及资产出售

路透巴黎2月15日电---法国最大上市银行--巴黎银行(BNPP.PA)第四季净利减少50.6%,受累於希腊债务损失及资产出售,但这使其提早六个月达到较严格的资本目标.

巴黎银行表示,其2011年股利将发放每股1.20欧元(1.58美元),低於2010年的2.10欧元,可选择以股票的方式发放.今年迄今欧元区金融股随着投资者风险胃纳升温而反弹,也令巴黎银行受惠.

该行第四季净利为7.65亿欧元,优於路透调查10位分析师所得预估5.74亿欧元.

巴黎银行公布第四季营收为96.9亿欧元,亦高於平均预估的91.6亿欧元.

巴黎银行对希腊主权债减记了5.67亿欧元,相当於累计提列75%.依据巴塞尔2.5的规定,该行2011年底核心资本率为9.2%,提早六个月超越欧洲普遍要求的9%目标.(完)

--编译 戴素萍;审校 龚芳

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