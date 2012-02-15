〔表格〕台股外资及陆资扩大买超至99.21亿台币,连续第二日买超

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透台北2月15日电---台湾证券交易所周三资料显示,外资及陆资在台股扩大买超至99.21亿台币,已连续两日买超,上交易日为买超22.69亿.
三大法人今日合计买超112.82亿台币,上交易日修正後为买超4.59亿.
以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正後数字):
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
2/15 +99.21 +22.29 -8.68 +112.82
2/14 +22.69 -16.68 -1.42r +4.59r
2/13 -43.76r +18.86 -8.01r -32.90r
2/10 -32.07r -7.40 -11.28r -50.75r
2/9 +45.25 +10.86 -1.75r +54.35r
2/8 +113.90 +21.91 +3.28r +139.09r
2/7 +65.04 +4.12 -6.74r +62.42r
2/6 +34.74 -3.74 +3.87r +34.87r
2/4 -15.79 +8.88 +7.17r +0.26r
2/3 +9.50 +20.31 -1.31r +28.50r
2/2 +66.92r +16.76 -2.20r +81.48r
2/1 -3.24 +12.70 -4.33r +5.13r
----------------------------------------------------
本月累计 +362.39 +108.87 -31.40 +439.85
月份 外资 自营商 投信 合计
1月 +513.18 +46.30 -71.04r +488.44r (完)
参看相关细节,请点选(here)
参看台湾股市相关新闻,请点选[TW-STX-CMN]
--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。