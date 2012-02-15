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亚洲 | 2012年 2月 15日 星期三 14:40 BJT

〔日本个股〕武田药品工业:未来两年最多将发行32亿美元债券支应收购

路透东京2月15日电---日本武田药品工业(4502.T)周三表示,未来两年最多将发行2,500亿日圆(32亿美元)的债券.

该日本公司在送交监管机构文件中表示,这笔资金将作为支应对瑞士制药公司Nycomed的96亿欧元收购.(完)

--编译 戴素萍;审校 张明钧

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