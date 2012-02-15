版本:
中国
债券 | 2012年 2月 15日 星期三 15:00 BJT

〔欧股业绩〕PSA标致雪铁龙由盈转亏,将扩大节省成本并考虑出售资产

路透巴黎2月15日电---PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)提高节约成本目标,并称考虑出售包括卡车事业Gefco持股在内的资产,以免债务不断增加,此前该公司的核心汽车事业出现全年度亏损.

这家欧洲第二大汽车制造商周三表示,不含一次性项目的营业亏损为9,200万欧元(1.21亿美元),上年同期为获利6.21亿.

这意味着该公司下半年度亏损4.97亿欧元,2011年前六个月为获利4.05亿.

"这些惨澹的数据并不会打击我们正在执行的策略."财务长Jean-Baptiste de Chatillon表示."我们正运用各项资源来执行策略."

该公司表示,2012年欧洲市场情况仍将相当艰困,预估欧洲车市2012年将萎缩约5%,法国车市萎缩约10%.(完)

--编译 张明钧;审校 龚芳

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐