〔台湾汇市〕台币兑美元收升6分,受到台股及亚币齐扬激励

路透台北2月15日电---台币兑美元TWD=TP周三收盘升值6分,受到中国央行表明将在化解欧债上发挥更大作用,提振市场风险交易人气,非日亚币走扬,台股上涨并顺利站上8,000点大关.

外汇人士表示,盘初台币於平盘附近整理,不过随着国际美元走势回落,见外商银行陆续进场抛汇;午後台股冲破8,000点及韩元走强,促台币进一步走强,惟买卖汇力道交错,不久便又陷入狭幅区间整理;近收盘前,央行大刀一挥砍掉台币约5分的升幅.

"欧元区情势不明朗,韩元也持续在1120元上下,台币应该还是在29.5元附近整理,"一位外商银行交易人士表示.

交易员并指出,目前国际情势缺乏明显讯号,尽管欧美宽松货币政策有利於亚币走势,但希腊债务问题仍存在许多不确定性,美元依旧受到避险资金青睐,多空不明令全球货币多呈震荡格局.他们预估,台币明日交投先看29.40-29.60元间.

台股加权指数.TWII周三收盘大涨1.54%,至8,005.24点;外资及陆资在台股扩大买超至99.21亿台币,已连续两日买超,上交易日为买超22.69亿.[ID:nCT0433172]

新兴亚洲货币周三全线上扬,此前中国央行行长表示,中国将持续投资欧元区公债,推升欧元及高风险资产上扬.[EMRG/SGCN]

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