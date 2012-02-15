〔欧股业绩〕法国巴黎银行看好2012年前景,已达成更严格的资本规定(更新版)

(新增细节)

* 第四季净利为7.65亿欧元,路透调查预估为5.74亿

* 2011年股利为每股1.20欧元,低於上年度的2.10欧元

* 欧元区趋於稳定,欧洲将避免衰退--执行长

* 投行业务年初表现强劲--执行长

* 希腊公债持仓已减计75%,执行长预期2012年无需再行减计

路透巴黎2月15日电---法国最大上市银行--巴黎银行(BNPP.PA)周三称看到2012年的好兆头,因欧元区情势开始趋稳,该行并提前六个月达成资本目标.

该行第四季净利减少50.6%,受累於希腊债务损失及资产出售,但这样的结果已经优於预期,执行长并称今年已见到改善的迹象.

"今年初投行业务一直相当强劲...我们见到欧元区情势某种程度地稳定下来."执行长Jean-Laurent Bonnafe接受路透Insider TV专访时表示.

"我们预期欧洲将会某种程度地放缓...而非衰退."

欧元相关的紧俏情势对信贷市场及交易的冲击,已让欧洲银行业者的获利大受影响.德意志银行CSGN.VX及瑞士信贷CSGN.VX第四季皆录得亏损,巴克莱(BARC.L)则录得三年来最差季度表现.

巴黎银行第四季净利为7.65亿欧元,优於路透调查10位分析师所得预估5.74亿欧元.第四季营收为96.9亿欧元,亦高於平均预估的91.6亿欧元.

巴黎银行指出,2011年不含特定活动的现金资产负债表已经调降12%至9,650亿欧元,使其核心一级资本比率在2011年底来到9.2%,达成欧洲监管当局更为严格的规定.监管当局设定的最後期限为,在2012年6月达成9%的一级资本比率.

巴黎银行表示,其2011年股利将发放每股1.20欧元(1.58美元),低於2010年的2.10欧元,可选择以股票的方式发放.今年迄今欧元区金融股随着投资者风险胃纳升温而反弹,也令巴黎银行受惠.

Bonnafe向路透Insider指出,有信心今年将不用再进一步减计希腊主权债,而第四季的减计侵蚀了5.67亿欧元的获利.

刚在12月接任执行长的Bonnafe正在盘算出售资产、裁员、以及即将施行的更为严格资本规定等各项议题,以求安度欧元区危机.

Bonnafe称欧洲央行三年期融资是一"明智之举",并称投资人正擦亮眼睛看待陷入困境的欧元区.他并称,巴黎银行已经动用此一融资工具,若情势需要将会再次这麽做.(完)