〔表格〕2011年第四季各家厂商手机销售状况一览

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透2月15日电---依据研究机构Gartner的报告,各家厂商2011年第四季手机销售状况如下(季度数据单位为百万支手机):
2011年第四季 2010年第四季 变动百分比
诺基亚 111.7 122.3 -9
三星 92.7 79.2 +17
苹果 35.5 16.0 +121
中兴通讯 18.9 9.0 +110
LG 16.9 30.1 -44
华为 14.0 7.8 +79
RIM 13.2 14.8 -11
宏达电 10.8 8.9 +21
摩托罗拉 10.1 10.9 -7
阿尔卡特 9.0 8.0 +13 (完)
--编译 龚芳;审校 王洋
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。