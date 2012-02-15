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亚洲 | 2012年 2月 15日 星期三 16:32 BJT

〔表格〕2011年第四季各家厂商手机销售状况一览

路透2月15日电---依据研究机构Gartner的报告,各家厂商2011年第四季手机销售状况如下(季度数据单位为百万支手机):

2011年第四季 2010年第四季 变动百分比

诺基亚 111.7 122.3 -9

三星 92.7 79.2 +17

苹果 35.5 16.0 +121

中兴通讯 18.9 9.0 +110

LG 16.9 30.1 -44

华为 14.0 7.8 +79

RIM 13.2 14.8 -11

宏达电 10.8 8.9 +21

摩托罗拉 10.1 10.9 -7

阿尔卡特 9.0 8.0 +13 (完)

--编译 龚芳;审校 王洋

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