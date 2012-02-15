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亚洲 | 2012年 2月 15日 星期三 16:23 BJT

〔外汇期权〕美元/日圆波动率持坚,留意日内到期的78.5选择权--IFR

IFR伦敦2月15日电---美元/日圆波动率在海外市场持坚,亚洲见到更多日圆卖权需求.美元/日圆现汇升至78日圆水准,将整条波动率曲线推高,gamma相关卖盘目前出现在78.75到79.00部分.

选择权交易员指出,执行价78.50选择权日内到期,可能短线会牵动现汇.

交易员亦指出,隔夜执行价78.60选择权波动率亚洲时段在14.0%.

执行价集中在79水准的一个月期选择权波动率海外市场报8.4/8.5%,执行价80水准的一个月期选择权波动率在9.05%.

一个月期价平选择权波动率最新报8.15/8.45%,接近8.5%区域的卖压不少,将拉缓短天期选择权波动率的进一步涨势.波动率在8%的买气较佳,但若现汇回稳,则一个月期指标选择权波动率不排除拉回到7%高端.

一周期选择权波动率在欧洲市场开盘前在8.0/8.8%,三个月期升至8.50/8.75%,因现汇受近期日本央行行动提振.(完)

--编译 蔡美珍; 审校 张明钧

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