〔外汇期权〕美元/日圆波动率持坚,留意日内到期的78.5选择权--IFR

执行价集中在79水准的一个月期选择权波动率海外市场报8.4/8.5%,执行价80水准的一个月期选择权波动率在9.05%.

一个月期价平选择权波动率最新报8.15/8.45%,接近8.5%区域的卖压不少,将拉缓短天期选择权波动率的进一步涨势.波动率在8%的买气较佳,但若现汇回稳,则一个月期指标选择权波动率不排除拉回到7%高端.