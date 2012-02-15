〔新兴汇市〕亚洲货币普遍上扬,受中国人行行长欧债评论激励

* 坡元及马币涨幅居前

* 韩元兑日圆触及三个月高位,因日央行放宽政策

路透新加坡2月15日电---新兴亚洲货币周三全线上扬,此前中国央行行长表示,中国将持续投资欧元区公债,推升欧元及高风险资产上扬.

坡元领涨亚洲货币,兑美元升值0.5%.马币(林吉特)及台币紧追在後,上扬0.4%.

中国人民银行行长周小川称,对欧元区有信心,并支持其采取的各项措施.中国除了将继续投资欧债,亦将通过国际货币基金组织(IMF)和欧洲金融稳定机构(EFSF)等渠道更多的参与解决欧债问题.[ID:nCN1390398]