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亚洲 | 2012年 2月 15日 星期三 17:24 BJT

〔台湾债市〕101/5期10年公债中,银行业卖超2.5亿台币

路透台北2月15日电---台湾柜台买卖中心周三公布,债券等殖成交系统中,10年公债101/5A01105=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 27.50 30.00 -2.50

票券业 2.50 0.00 +2.50

证券业 20.50 20.50 0.00 (完)

--记者 董永年; 审校 杨淑祯

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