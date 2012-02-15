〔台湾货币市场〕短率大致持平上日,短票利率水位稍向高位靠拢(更新版)

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
(更新拆款及存单发行细节)
* 资金大致平稳
* 短票成交利率向区间高位靠拢
记者 高洁如
路透台北2月15日电---台湾银行间短期利率周三大致持平,市场资金较平稳,银行若有多余资金也大多配置至短票市场,在少数票券商资金需求略有升温下,短票利率向区间高位靠拢.
交易人士表示,近期央行存单到期金额一日高,一日低.在央行有意将每日的存单到期金额配置得更平均的前提之下,今日银行若有多余资金,仍往短票市场配置,不少银行的买票金额略有升高.至於拆款市场大致维持平稳.
"代收的部分这两天收的少了一些,不过整体来讲市场还是多钱的,"一本地大型银行人士称.
拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.399%,上日在0.398%;区间在0.299-0.720%,上日在0.299-0.710%.
2-7天拆款利率在0.392-0.73%,上日亦在0.392-0.730%.
**短票利率略向区间高位靠拢**
短票方面,票券商指出,银行下周的存单到期少,也可能影响到票券商的资金水位偏低.先前在调配资金上,已经将短天期的附买回短票拉长了天期,本提存期应该可以顺利的过关,目前看来银行的资金调度大致平稳.
今日银行间30天内短票利率主要成交区间在0.85-0.86%,与上日相同,但今日0.86%的成交比重升高.大型银行今日买票金额均有升温,利率0.85-0.87%不等.
今日央行存单到期金额3,144亿台币,今日共发行2,563亿,存单发行余额减少581亿.[TW/MMTCN]
本周央行存单到期总额为1兆1,725亿台币,本周余日存单到期金额为:周四954.5亿,及周五1,683亿.
拆款中心资料PIBC显示,周三当日超额准备为41亿台币,累计超额准备为1,819亿台币,加计前期1%的超额准备为3,039亿台币.
**RP利率未变**
债市同业附买回(RP)周三利率不变.今日虽为月中例行性资金需求高峰,还有60亿台币的远东新(1402.TW)公司债交割,但场上赎回并不多,整体资金供需状况平稳.
资金调度人士表示,近日场上并无特殊紧缩因子干扰,银行资金体系仍显充裕,加上第一季为公司债发行的空窗期,在筹码有限下,投信找券需求不断,预料资金平稳态势有望持续到月底,不过仍需关注股汇市波动所带来的连动影响.
今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,与上日相同.(完)
--集体采写 李盈蒨; 审校 丁淑琴/黄凯
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