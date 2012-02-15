〔台湾货币市场〕短率大致持平上日,短票利率水位稍向高位靠拢(更新版)

(更新拆款及存单发行细节)

* 资金大致平稳

* 短票成交利率向区间高位靠拢

记者 高洁如

路透台北2月15日电---台湾银行间短期利率周三大致持平,市场资金较平稳,银行若有多余资金也大多配置至短票市场,在少数票券商资金需求略有升温下,短票利率向区间高位靠拢.

交易人士表示,近期央行存单到期金额一日高,一日低.在央行有意将每日的存单到期金额配置得更平均的前提之下,今日银行若有多余资金,仍往短票市场配置,不少银行的买票金额略有升高.至於拆款市场大致维持平稳.

"代收的部分这两天收的少了一些,不过整体来讲市场还是多钱的,"一本地大型银行人士称.

拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.399%,上日在0.398%;区间在0.299-0.720%,上日在0.299-0.710%.

2-7天拆款利率在0.392-0.73%,上日亦在0.392-0.730%.

**短票利率略向区间高位靠拢**

短票方面,票券商指出,银行下周的存单到期少,也可能影响到票券商的资金水位偏低.先前在调配资金上,已经将短天期的附买回短票拉长了天期,本提存期应该可以顺利的过关,目前看来银行的资金调度大致平稳.

今日银行间30天内短票利率主要成交区间在0.85-0.86%,与上日相同,但今日0.86%的成交比重升高.大型银行今日买票金额均有升温,利率0.85-0.87%不等.

今日央行存单到期金额3,144亿台币,今日共发行2,563亿,存单发行余额减少581亿.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期总额为1兆1,725亿台币,本周余日存单到期金额为:周四954.5亿,及周五1,683亿.

拆款中心资料PIBC显示,周三当日超额准备为41亿台币,累计超额准备为1,819亿台币,加计前期1%的超额准备为3,039亿台币.

**RP利率未变**

债市同业附买回(RP)周三利率不变.今日虽为月中例行性资金需求高峰,还有60亿台币的远东新(1402.TW)公司债交割,但场上赎回并不多,整体资金供需状况平稳.

资金调度人士表示,近日场上并无特殊紧缩因子干扰,银行资金体系仍显充裕,加上第一季为公司债发行的空窗期,在筹码有限下,投信找券需求不断,预料资金平稳态势有望持续到月底,不过仍需关注股汇市波动所带来的连动影响.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,与上日相同.(完)