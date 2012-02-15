版本:
中国
债券 | 2012年 2月 15日 星期三 18:08 BJT

〔欧洲个股〕法国巴黎银行奖金将减半,今年备抵坏帐料小幅增加--高管

路透巴黎2月15日电---法国巴黎银行(BNPP.PA)执行长Jean-Laurent Bonnafe周三表示,在企业金融及投行事业力经艰困的一年後,将把员工奖金减半.

他在一场记者会上表示,"奖金将会减半."

联席营运长Philippe Bordenave则表示,除了希腊以外,该行2012年的备抵坏帐可能会小幅增加."

"我们预期2012年经济放缓...备抵坏帐可能会小增."他说道.(完)

--编译 张明钧;审校 白云

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐