〔马来西亚数据〕第四季GDP较上年同期成长5.2%,优於市场预期

路透吉隆坡2月15日电---马来西亚央行周三公布,该国第四季经济年增率为5.2%,较前一季有所放缓,因这个倚重外贸的国家感受到全球活动转弱的效应.

第四季成长幅度优於分析师预估的5%,是因受到强劲国内消费支撑.

马来西亚经济在2011年成长5.1%,较2010年的成长7.2%显着放缓,因发达国家经济活动转弱,且存在欧元区债务危机的不确定性,使其受到冲击.

第四季民间消费较上年同期成长7.1%,公共支出则是跳升23.6%.

12月通胀涨幅为3.0%,较11月的3.3%下滑,预料将进一步走疲,这将让央行在3月会议有降息的空间.(完)