〔马来西亚数据〕第四季GDP较上年同期成长5.2%,优於市场预期

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透吉隆坡2月15日电---马来西亚央行周三公布,该国第四季经济年增率为5.2%,较前一季有所放缓,因这个倚重外贸的国家感受到全球活动转弱的效应.
第四季成长幅度优於分析师预估的5%,是因受到强劲国内消费支撑.
马来西亚经济在2011年成长5.1%,较2010年的成长7.2%显着放缓,因发达国家经济活动转弱,且存在欧元区债务危机的不确定性,使其受到冲击.
第四季民间消费较上年同期成长7.1%,公共支出则是跳升23.6%.
12月通胀涨幅为3.0%,较11月的3.3%下滑,预料将进一步走疲,这将让央行在3月会议有降息的空间.(完)
--编译 张明钧;审校 白云
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。