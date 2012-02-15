〔台湾个股〕宏基第四季扭亏然盈利不及市场预期,公司有信心谷底已过 (更新版)

* 第四季转亏为盈,净利1亿台币低於市场预期

* 第一季PC出货量估较上季减10-15%,毛利率目标升至10%

* 第二季PC出货量料持平第一季或小幅成长

* 第一季营运获利可望优於第四季

路透台北2月15日电---在经过营运及组织调整期後,全球个人电脑(PC)品牌大厂宏基(2353.TW)第四季达成公司的转盈目标,不过,幅度不及市场预期.而尽管公司高喊谷底已过,但分析师对其今年营运表现仍存问号.

宏基周三公布,第四季自结净利为1亿台币,由先前两季的亏损转盈,但低於市场预期的净利2.02亿;上年同期为净利39亿台币.去年全年公司仍录得净损66.21亿台币.宏基,宏基去年第二季及第三季分别亏损67.9亿及11亿台币.

对於今年上半年营运展望,宏基表示,预期第一季PC出货量将较上季减10-15%,而泰国水灾造成硬碟短缺问题料进一步改善下,第二季出货量则料持平第一季或小幅成长.预期第一季毛利率将可由第四季的约9.2%回升至10%水准.

宏基董事长王振堂并指出,尽管第一季出货量下滑,但仍有信心第一季营运获利可望优於第四季,对於今年全年亦乐观以待.

"宏基回来了,(去年)第四季是一个转折点,"王振堂在季度业绩说明会上称.

原本位居全球第二大PC厂的宏基,去年除了面临智慧型手机及平板电脑热潮的产业变迁、财测频频失准的压力外,内部更是风波不断.先是为宏基在欧洲打下江山的执行长蒋凡可兰奇闪电请辞,其後更爆出欧洲库存及应收帐款异常,在第二季提列1.5亿美元损失.

**谷底已过,但前景恐仍挑战**

在内忧外患下,宏基去年下半积极进行组织改组,并整顿库存及通路,公司表示称目前财务及营运状况已日趋健康及稳定.该公司今年以新产品--超轻薄笔记型电脑(ultrabook)为其重点产品,并推动云端运用.

宏基表示,计划至第二季底止将共推出4款ultrabook,第二季出货量料将较第一季成长一倍.

不过,对於宏基是否能顺利重回成长轨道,部份分析师抱持质疑态度.

"今年又是行销、研发,又要云端,我觉得费用比较难下来...,今年EPS可能不会到2台币,所以股价相对还是满高的,"元大证券分析师陈豊丰称.

累计宏基2011年合并营收较上年减少24.4%,达4,755亿台币.税後净损67.9亿台币,每股净损2.52台币.

据市调公司Gartner指出,2011年第四季全球PC出货量为9,220万台,年增率在接连两季出现正成长後,转为衰退1.4%.而以2011年全年,全球PC出货量达3.528亿台,较上年微增0.5%.尽管商用PC市场呈稳健成长,但是消费PC市场表现疲弱,特别是在成熟市场,为整体市场陷入近乎停滞的主要原因.

而在Gartner的2011年度前五大PC厂中,惠普(HPQ.N)蝉联第一,联想(0992.HK)超越戴尔DELL.O成为第二大品牌,宏基则由前年的第二大下滑至第四;此外,台湾华硕(2357.TW)则是自第六名晋升为第五名,取代了东芝(6502.T)的市场地位

联想本月稍早公布,第三财季净利同比升54%,胜市场预期;但受累于全球PC市场需求疲弱和泰国洪灾引起的电脑元件短缺,其增速亦创下四个季度以来的新低.[ID:nCH0095945]

宏基今日收扬2.9%,报44.3台币,台股.TWII则收扬1.54%.(完)