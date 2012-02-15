澳新经济指标预测--2月16日-2月23日****

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透2月16日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------2月13日当周-----------------------------------
2月16日(四)
0030 澳洲就业人数(万人) 1月终值 增加1.0 减少2.93
全职就业人数(万人) -- 增加2.45
就业参与率 65.3% 65.2%
失业率 5.3% 5.2%
2月17日(五)
无重要经济指标公布.
--------------------------------2月20日当周-----------------------------------
2月20日(一)
无重要经济指标公布.
2月21日(二)
无重要经济指标公布.
2月22日(三)
0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 -- +0.7%
(较上年同期) -- +3.6%
2月23日(四)
无重要经济指标公布. (完)
--编译 李婷仪;审校 戴素萍
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
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