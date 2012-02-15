〔东京汇市〕希腊疑虑在亚洲盘初打压欧元,市场聚焦澳洲就业报告

2201 GMT--欧元在亚洲盘初走势不稳,此前欧元兑美元在海外市场触及一周低点.希腊情势的不确定性打击市场信心.欧元区官员考虑在避免无序债务违约的前提下,如何推迟对希腊的第二轮援助计划.

欧元兑美元EUR=最新报1.3064美元,距离低点1.3043不远.欧元兑日圆EURJPY=R报102.38日圆,从两个月高点约103.48回落.交易员表示,欧元兑美元跌破1.31,以及欧元兑日圆低於102.82已经引发一些停损卖盘.使得美元指数攀高.DXY至79.733,为1月25日以来最高水平.

市场对美联储公布的会议记录反应不大.该纪录显示,有一些美联储官员在1月认为不久後有进一步购买债券的需要,以支持美国经济.

商品货币止升,澳元兑美元AUD=D4下跌至1.0695美元,从周三高位1.0777回落.市场目前的焦点是0030GMT公布的澳洲就业报告,接着是西班牙经济成长数据.(完)

--编译 李婷仪;审校 李爽

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