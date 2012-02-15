〔加拿大股市〕收盘几无变动,希腊纾困疑虑抵消能源股涨势

路透多伦多2月15日电---加拿大股市周三收盘几无变动,原油供应中断忧虑和美国强劲经济数据提振了能源股,但关於希腊纾困可能延宕的报导则抑制涨幅.

油气生产商表现支撑大盘,此前布兰特原油触及每桶近120美元的六个月高点,因市场对伊朗和其他中东及非洲生产国供应减少感到担忧.

Talisman EnergyTLM.TO跳升近5%至13.13加元,带动能源类股上扬.

但整体涨势不大,因对於希腊第二轮纾困的疑虑再次浮现,此前有报导称,欧元区官员正在考虑将纾困方案延至4月希腊大选後.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE在清淡交投中收高7.56点或0.1%,报12,362.03点.

十大类股中有六个类股下跌,材料股和金融股持平,矿业股和银行股因欧元区债务危机的不确定性而受创.

矿商Teck ResourcesTCKb.TO跌1.3%至38.48加元,加拿大皇家银行(RY.TO)下跌0.3%至53.46点.(完)

--编译 王冠中;审校 王兴亚

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