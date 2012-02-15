〔美国股市〕亚洲ADR走升,表现优於整体市场

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透纽约2月15日电---亚洲企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周三上扬,背离整体市场疲弱走势,各国央行的行动带动国内股指触及新高.
纽约梅隆银行日本ADR指数.BKJP领涨,劲扬2%.索尼(SNE.N)涨势居前,攀升4.4%至19.99美元.丰田汽车(TM.N)升3.2%至82.56美元.
日本股市日经指数升至六个月收盘高点,东证股价指数则升破800点关卡,此前日本央行宣布扩大资产买进计画.
香港和中国股市跳升,国内股指收在长期阻力水准上方,为2011年中以来首见.中国人寿(LFC.N)上涨2.2%至44.32美元.
中国央行表示该国将继续投资欧元区公债後,上海沪综指.SSEC收在12月1日以来最高水准,香港恒生指数.HSI则创8月4日以来最高收位.
纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS上涨1.1%.
亚洲表现优於其他市场.纽约梅隆银行ADR指数.BKADR下跌0.2%,美国股市标准普尔500指数.SPX.INX则跌0.5%.
欧股表现疲弱,欧元兑美元跌至逾一周低点,因欧元区官员在考虑延後希腊第二轮纾困的方式.
纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR跌0.7%,欧洲绩优股指标FTSEurofirst 300.FTEU3收高0.6%至1,075.75点.
纽约梅隆银行拉美ADR指数.BKLA跌0.9%.(完)
--编译 王冠中;审校 程琳
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