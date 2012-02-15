〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数下滑,铁矿石需求疲弱打压人气

路透伦敦2月15日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周三下跌,中止连续七日上涨,因中国对铁矿石需求疲弱,令大型海岬型船只运费承压.

近来小型巴拿马型船只运费回升的情况暂时告歇.此前该型船费走扬已帮助主要指数在本月初时从低点跳涨逾13%.

波罗的海乾散货运价指数跌3点或0.41%,至731点.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

"船运市场的大环境基本面仍然疲弱,"船运经纪商FIS的研究主任Peter Norfolk说."大体上来说,商品贸易热度已经相当减退不少."

"我们对海岬型的短期看法仍偏下行,因我们未发现中国目前糟糕的钢铁需求及铁矿石需求有出现正面讯号,"RS Platou Markets分析师在研究报告中说.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌0.14%,平均获利降至5,335美元.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI跌1.28%,平均获利跌至8,034美元.

上周巴拿马型走强主要是受到大西洋周边的谷物船货的支撑.(完)