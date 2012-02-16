〔美国政经〕奥巴马瞄准中国诉求选民,呼吁海外工作机会"内包"回美国人

路透密尔瓦基2月15日电---美国总统奥巴马周三访问中西部一座工厂为其连任白宫铺路时,继续抨击中国的贸易惯例.他在访问行程中呼吁让就业岗位回归家乡,企图在总统大选年以此寻求选民共鸣.

奥巴马昨日甫与中国国家副主席习近平在白宫会晤.他在周三的演说中多次点名中国,并大力鼓吹将海外的工作机会"内包"回美国人.

"当我们的对手不依照相同游戏规则时,我不打算袖手旁观,"他对Master Lock的工人说.上月奥巴马发表国情咨文时,大力称赞该公司从2010年中期将约100个工会就业岗位从中国移回美国.

"所以我指示我的政府创立一个贸易执法部门,它的任务只有一个:调查诸如中国之类国家的不公平贸易条件,"奥巴马说.

奥巴马周二在白宫会晤习近平时态度坚决.习近平本周访问美国并呼吁中美双方进行更大合作.

奥巴马的强硬立场应该可以在大选激烈的战场获得选民认同,例如威斯康辛州,当地多年来已有许多工厂关闭,制造厂移至海外,而中国通常被指责是美国人失去工作机会的祸首.

如何应对崛起中的中国,如何与中国廉价出口竞争,是奥巴马在谋求连任之际必须解决的挑战之一.民调显示,这个亚洲经济强国让美国选民的挫折感上升.

奥巴马建议,取消对移师海外的公司的税收优惠政策,激励公司将就业机会带回国内,尤其是高科技制造行业.共和党人称,就算增加额外的规定,也不会促进美国创造就业.

美国众议院议长贝纳(John Boehner)的发言人Brendan Buck称:"总统阻止外包的最佳方法,就是收回那些具有破坏性的政策,例如他提出的医保法律规定,以及增税提议."

共和党最热门的总统候选人罗姆尼(Mitt Romney)称,奥巴马对中国的态度太过软弱.

奥巴马称:"越来越多的公司认为,如果国内做生意的成本与在中国之类的地方差不多,何不就在国内呢."(完)