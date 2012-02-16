〔货币市场〕欧洲央行流动性操作带来的乐观气氛可能正在消退

路透伦敦2月15日电---欧元区银行业因为欧洲央行三年期融资操作提供的流动性而春风满面,不过这些资金虽然降低了融资风险,但市场的愉悦情绪可能正开始消退.

交易商称,欧洲央行在12月底挹注接近5,000亿欧元的三年期流动性後,欧洲银行股指数.SX7P已上涨近20%,而银行间拆款也开始缓慢回温.

这些流动性旨在协助银行进行债券赎回,因在银行业对欧元区主权债危机曝险的忧虑下,信贷市场去年下半年几乎停滞.2月底时可能还会有进一步注资.

根据RBS的五年期信用违约互换(CDS),葡萄牙、意大利、西班牙、法国和德国的债务违约担保平均成本为429个基点,低於先前的451个基点.这和2011年底时利差高出100-150个基点的情况大不相同.

"欧洲央行流动性挹注确实降低了银行业的供应预期和尾部风险,但这能解决流动性问题吗?"RBS的信贷策略师Alberto Gallo说.

"我们见到泡沫的迹象,银行业现在主权债部位大减,正在增加主权债仓位."

意大利和西班牙等二线国家短债大涨,反映出国内银行业买进这类债券.

"欧洲央行的流动性操作鼓励银行买进更多股权债,"Gallo说.

"长久下来,增加高风险主权债持仓,会使得银行业对於主权债偿付能力和评等风险非常敏感."(完)

--编译 王冠中;审校 孙茉莉

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