〔美股业绩〕英伟达第一季财测低於预估,盘後股价大跌

* 第四季营收9.53亿美元,略高於市场预估的9.50亿美元

* 第一季营收预估低於市场预期

* 股价在盘後交易中下跌

路透旧金山2月15日电---美国晶片制造商英伟达(Nvidia)(NVDA.O)第一季营收预估低於华尔街预期,因该公司苦於应付低迷的个人电脑市场,智慧型手机与平板电脑领域的竞争也更加激烈.其股价在盘後交易中大幅下跌.

亟欲在个人电脑绘图晶片这一传统业务以外拓展天地,英伟达已涉足行动设备领域,并在去年底推出新的Tegra 3处理器.

英伟达称,预期Tegra在2012年带来10亿美元营收,成长多集中在在下半年.

由於竞争对手德州仪器(TXN.O)和高通(QCOM.O)也相继推出新的行动处理器,许多投资人都在观望Tegra 3晶片能否获得畅销设备的青睐.

而和其他个人电脑供应链中的厂商一样,英伟达也受到去年泰国洪灾後的硬碟供应短缺的冲击.

英伟达称,财年第一季营收料在9.0-9.3亿美元之间,低於分析师预估的9.4463亿美元.

英伟达亦预估4月当季毛利率为49.5%,上下1个百分点,低於分析师预估的52.1%.

该公司股价在周三盘後交易中下跌4.2%,常规时段收盘下跌0.4%至16.17美元.

英伟达公布第四季净利1.16亿美元,每股获利0.19美元,上年同期分别为1.72亿美元和0.29美元.分析师原预估每股获利亦为0.19美元.

英伟达1月29日止当季营收为9.53亿美元,高於上年同期的8.86亿美元,且略高於汤森路透I/B/E/S调查分析师预估的9.50亿美元.(完)