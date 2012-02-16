〔美股业绩〕英伟达第一季财测低於预估,盘後股价大跌

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 第四季营收9.53亿美元,略高於市场预估的9.50亿美元
* 第一季营收预估低於市场预期
* 股价在盘後交易中下跌
路透旧金山2月15日电---美国晶片制造商英伟达(Nvidia)(NVDA.O)第一季营收预估低於华尔街预期,因该公司苦於应付低迷的个人电脑市场,智慧型手机与平板电脑领域的竞争也更加激烈.其股价在盘後交易中大幅下跌.
亟欲在个人电脑绘图晶片这一传统业务以外拓展天地,英伟达已涉足行动设备领域,并在去年底推出新的Tegra 3处理器.
英伟达称,预期Tegra在2012年带来10亿美元营收,成长多集中在在下半年.
由於竞争对手德州仪器(TXN.O)和高通(QCOM.O)也相继推出新的行动处理器,许多投资人都在观望Tegra 3晶片能否获得畅销设备的青睐.
而和其他个人电脑供应链中的厂商一样,英伟达也受到去年泰国洪灾後的硬碟供应短缺的冲击.
英伟达称,财年第一季营收料在9.0-9.3亿美元之间,低於分析师预估的9.4463亿美元.
英伟达亦预估4月当季毛利率为49.5%,上下1个百分点,低於分析师预估的52.1%.
该公司股价在周三盘後交易中下跌4.2%,常规时段收盘下跌0.4%至16.17美元.
英伟达公布第四季净利1.16亿美元,每股获利0.19美元,上年同期分别为1.72亿美元和0.29美元.分析师原预估每股获利亦为0.19美元.
英伟达1月29日止当季营收为9.53亿美元,高於上年同期的8.86亿美元,且略高於汤森路透I/B/E/S调查分析师预估的9.50亿美元.(完)
--编译 王冠中;审校 郑茵
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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