《台湾报摘》--工商时报2月16日

* 头版头条:

--台股龙年表现亮眼,昨日飞跃年线,证券交易所得是否课税备受关注.行政院长陈冲昨日接受本报系专访表示,从"不课税","复徵证所税"到"纳最入最低税负",证所税课税至少可有五种以上组合方案,未来希望透过学者专家讨论,找到既不影响市场流动性,又能符合公平正义原则的方案出来.

* 其他:

--行政院长陈冲昨天表示,据他了解,陆银对来台参股金融业有兴趣,并不嫌5%少,甚至比例只有1%也愿意来.

--两岸两会第八次会谈(江陈会)将於今年6月在台北举行,双方目前预计签署"两岸投资保障协议"及"两岸海关合作协议".据了解,目前上述两项协议,正由两岸经济合作委员会(简称经合会)辖下小组紧锣密鼓协商中.其中,备受关注的投保协议已大致底定,据消息人士透露,双方将於本月底再度协商,力争今年中签署.

--保险局初步拟出外币传统型保单承作额度,符合一定条件的寿险公司在经核准後,未来可在其责任准备金25%的额度内销售外币传统型保单,估计整体寿险业界应有新台币2.7兆台币额度,可排除在国外投资限额之外.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 高洁如; 审校 曾祥进

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]