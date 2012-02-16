《台湾报摘》--工商时报2月16日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 头版头条:
--台股龙年表现亮眼,昨日飞跃年线,证券交易所得是否课税备受关注.行政院长陈冲昨日接受本报系专访表示,从"不课税","复徵证所税"到"纳最入最低税负",证所税课税至少可有五种以上组合方案,未来希望透过学者专家讨论,找到既不影响市场流动性,又能符合公平正义原则的方案出来.
* 其他:
--行政院长陈冲昨天表示,据他了解,陆银对来台参股金融业有兴趣,并不嫌5%少,甚至比例只有1%也愿意来.
--两岸两会第八次会谈(江陈会)将於今年6月在台北举行,双方目前预计签署"两岸投资保障协议"及"两岸海关合作协议".据了解,目前上述两项协议,正由两岸经济合作委员会(简称经合会)辖下小组紧锣密鼓协商中.其中,备受关注的投保协议已大致底定,据消息人士透露,双方将於本月底再度协商,力争今年中签署.
--保险局初步拟出外币传统型保单承作额度,符合一定条件的寿险公司在经核准後,未来可在其责任准备金25%的额度内销售外币传统型保单,估计整体寿险业界应有新台币2.7兆台币额度,可排除在国外投资限额之外.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 曾祥进
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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