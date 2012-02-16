《台湾报摘》--经济日报2月16日

* 头版头条:

--行政院长陈冲接受本报专访表示,推动税制改革,过去针对特定团体或事项给予的租税减免,即"税式支出"将尽量减少,今後租税优惠目的,是要创造就业机会,否则免谈.

* 其他:

--行政院长陈冲昨日表示,金融整并是不能规避的问题,公股金融机构可以主动来推动整并,他会请财政部评估那些公股金融机构整并後综效会更强.

--矽品(2325.TW)董事长林文伯昨日表示,全球经济景气"最坏的情况已过"可望在本季落底,产能已有些吃紧,预期第二季半导体景气可望强劲弹升,动能将延续到第三季.

--开发金控(2883.TW)昨日首度举办法人说明会.总经理杨文钧表示,两岸金融开放政策,将为开发金带来获利成长动能,营运将迈入"第二个黄金十年",未来将积极寻求星港等地证券公司并购机会.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 高洁如; 审校 曾祥进

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