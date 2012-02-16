《台湾报摘》--经济日报2月16日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 头版头条:
--行政院长陈冲接受本报专访表示,推动税制改革,过去针对特定团体或事项给予的租税减免,即"税式支出"将尽量减少,今後租税优惠目的,是要创造就业机会,否则免谈.
* 其他:
--行政院长陈冲昨日表示,金融整并是不能规避的问题,公股金融机构可以主动来推动整并,他会请财政部评估那些公股金融机构整并後综效会更强.
--矽品(2325.TW)董事长林文伯昨日表示,全球经济景气"最坏的情况已过"可望在本季落底,产能已有些吃紧,预期第二季半导体景气可望强劲弹升,动能将延续到第三季.
--开发金控(2883.TW)昨日首度举办法人说明会.总经理杨文钧表示,两岸金融开放政策,将为开发金带来获利成长动能,营运将迈入"第二个黄金十年",未来将积极寻求星港等地证券公司并购机会.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 曾祥进
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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