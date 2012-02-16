〔台湾金融〕行政院长称台湾金融业整并将由公股银行带头--报载

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透台北2月16日电---台湾经济日报周四援引行政院长陈冲称,金融整并是不能规避的问题,公股金融机构可以主动来推动整并,他会请财政部评估哪些公股金融机构整并後综效会更强.
陈冲的表态等於政策宣示政府将重启金融整并,尤其是政府可以主导的公股金融机构,将带头推动整并.
目前公股金融机构包括兆丰金(2886.TW)、第一金(2892.TW)、华南金(2880.TW)、合库金(5880.TW)、彰银(2801.TW)、台企银(2834.TW)、台湾金及土银等八家,未来如何推动整并提升综效,备受市场关注.陈冲并表示,虽然他心中已有些想法,但还是先由财政部评估.
根据经济日报报导,陈冲认为,政府主动来做唯一能做的,从法律面来讲是"可以管到的金融机构",意指政府可主导的公股金融机构.可以看看这些金融机构中有没有说可以因整并後综效会更强的.
另外,针对先前行政院指示相关部会推动具两岸特色的金融业务,陈冲表示,两岸特色就是,利用在两岸都有据点这个优势,看有没有什麽业务可去发展的,不是不同分行各做各的.(完)
--记者 高洁如; 审校 张喜良
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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