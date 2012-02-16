〔台湾金融〕行政院长称台湾金融业整并将由公股银行带头--报载

路透台北2月16日电---台湾经济日报周四援引行政院长陈冲称,金融整并是不能规避的问题,公股金融机构可以主动来推动整并,他会请财政部评估哪些公股金融机构整并後综效会更强.

陈冲的表态等於政策宣示政府将重启金融整并,尤其是政府可以主导的公股金融机构,将带头推动整并.

目前公股金融机构包括兆丰金(2886.TW)、第一金(2892.TW)、华南金(2880.TW)、合库金(5880.TW)、彰银(2801.TW)、台企银(2834.TW)、台湾金及土银等八家,未来如何推动整并提升综效,备受市场关注.陈冲并表示,虽然他心中已有些想法,但还是先由财政部评估.

根据经济日报报导,陈冲认为,政府主动来做唯一能做的,从法律面来讲是"可以管到的金融机构",意指政府可主导的公股金融机构.可以看看这些金融机构中有没有说可以因整并後综效会更强的.

另外,针对先前行政院指示相关部会推动具两岸特色的金融业务,陈冲表示,两岸特色就是,利用在两岸都有据点这个优势,看有没有什麽业务可去发展的,不是不同分行各做各的.(完)