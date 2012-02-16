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亚洲 | 2012年 2月 16日 星期四 08:58 BJT

〔表格〕2月11日止当周外资在日本股市买超1,288亿日圆

路透东京2月16日电---日本财务省周四公布的资本流动数据显示,外资上周在日本股市买超1,288亿日圆,为连续第七周买超.

下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆,"r"为修正值:

外资在日本投资:

股市 债市 货币市场

2月5-11日 +128.8 +40.3 +190.0

1月29-2月4日 +64.4 r +1,022.1 -842.0

日本在海外投资:

股市 债市 货币市场

2月5-11日 -63.8 +1,008.3 +55.9

1月29日-2月4日 -113.3 +284.5 r -39.4 (完)

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--编译 李婷仪;审校 孙茉莉

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