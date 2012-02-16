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亚洲 | 2012年 2月 16日 星期四 09:13 BJT

〔全球贵金属〕2月15日SPDR黄金持仓持平,iShares白银持仓下降0.35%

路透2月16日电---全球最大的白银上市交易基金(ETF)--iShares Silver Trust(SLV)周三的白银持仓量较前日下降0.35%,同期最大的黄金ETF--SPDR Gold Trust(GLD)黄金持仓量持平.

以下为两支ETF的持仓量及变化情况:

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 41,097,402.6 2月15日 41,097,402.6 2月14日 0.0 0.00%

iShares 308,381,076.8 2月15日 309,449,951.2 2月14日 -1,068,874.4 -0.35%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击:(link.reuters.com/wux96h)(完)

--编译 吴云凌;审校 龚芳

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