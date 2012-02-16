《全球主要国家债券发行预告》--2月16日-2月23日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透2月16日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
2/16 西班牙 票息4.0%、2015年7月30日到期公债
票息4.4%、2015年1月31日到期Obligacion债券
票息4.3%、2019年10月31日到期Obligacion债券
2/16 0130 日本 五年期公债
2/16 1800 美国 30年期通胀保值债券
2/16 英国 17.5亿英镑 票息4.50%、2034年到期公债
2/16 法国 70-85亿欧元 (票息3.0%、2014年7月25日到期的BTAN两年期公债;
票息2.5%、2015年1月25日到期的BTAN三年期公债;
票息1.75%、2017年2月25日到期的BTAN五年期公债)
13-18亿欧元 (票息1.1%、2022年7月25日到期的10年期OATei公债;
票息2.1%、2023年7月25日到期的11年期OATi公债;
票息1.85%、2027年7月25日到期的15年期OATei公债)
2/17 英国 国库券
2/20 法国 BTF国库券
2/20 英国 票息0.375%、2062年到期的指数关联公债
2/21 1630 美国 13周期国库券
26周期国库券
2/21 1800 美国 两年期公债
2/21 西班牙 三个月和六个月期国库券
2/22 0120 日本 三个月期贴现国库券
2/22 加拿大 30年期公债
2/22 1630 美国 四周期国库券
2/22 1800 美国 五年期公债
2/22 0700 德国 50亿欧元 2014年3月14日到期的两年期联邦公债(Schatz)
2/23 0130 日本 20年期公债
2/23 1800 美国 七年期公债
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李婷仪;审校 龚芳
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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