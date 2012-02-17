〔台湾货币市场〕2月17日及本提存期资金预期变化一览表

韩国数据：2月消费者信心指数从近八年低点反弹
路透首尔2月24日 - 韩国央行周五公布的调查结果显示，韩国2月消费者信心指数攀升，结束了此前连续三个月下跌态势，可能受助于出口反弹。
路透台北2月17日电---台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期1,683亿台币.
紧缩因素:
--央行料发行存单.
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(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期9,584.3亿台币:
02/18 396.00亿
02/19 615.00亿
02/20 322.00亿
02/21 72.50亿
02/22 128.00亿
02/23 150.00亿
02/24 226.00亿
02/27 129.00亿
02/28 53.00亿
02/29 1,983.00亿
03/01 1,906.00亿
03/02 3,603.80亿
--公债本金到期及付息89.375亿台币:
02/18 92甲3期9息 16.25000亿
02/20 87乙1期14息 20.62500亿
02/22 99甲4期2息 15.00000亿
02/22 100甲4期1息 12.00000亿
02/24 95甲2期6息 11.25000亿
02/25 94甲3期7息 14.25000亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库. (完)
--记者 李盈蒨; 审校
路透首尔2月24日 - 韩国央行周五公布的调查结果显示，韩国2月消费者信心指数攀升，结束了此前连续三个月下跌态势，可能受助于出口反弹。
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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