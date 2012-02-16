版本:
中国
债券 | 2012年 2月 16日 星期四 10:36 BJT

〔标题新闻〕通用汽车将把资深白领员工转移至401(k)退休计画,以降低未来退休金支出负担

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL2E8DFJYP]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐